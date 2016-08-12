Домодедово перевело средства 141 пострадавшему при теракте

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Благотворительный фонд аэропорта Домодедово перевел средства 141 пострадавшему при теракте, сообщает Агентство "Москва".

На рассмотрении находятся еще два заявления от потерпевших. По словам представителя потерпевших Игоря Трунова, иски против аэропорта отзовут тогда, когда они получат обещанные деньги.

24 января 2011 года в зоне прилета иностранных авиалиний в международном аэропорту Домодедово себя подорвал террорист-смертник. В результате взрыва погибли 37 и были ранены 172 человека.

Сторона обвинения считает, что к теракту привело введение руководством аэропорта новой системы досмотра, которая увеличила степень уязвимости.

Топ-менеджерам, а также совладельцу Домодедова Дмитрию Каменщику предъявлено обвинение в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Максимальное наказание по данной статье – 10 лет.