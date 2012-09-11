Один из подсудимых по делу о теракте в "Домодедово" признал вину

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Один из подсудимых по делу о теракте в московском аэропорту "Домодедово" частично признал свою вину. Рассмотрение уголовного дела по существу началось во вторник в Московском областном суде.

Подсудимый Ислам Яндиев частично признал вину по трем из четырех инкриминируемых статей, сообщает ИТАР-ТАСС. В то же время Яндиев не признал вину в участии в вооруженном преступном сообществе.

Остальные подсудимые, среди которых Илез Яндиев, Ахмед Евлоев и Башир Хамхоев, своей вины не признали. Их обвиняют в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство, незаконном приобретении, хранении и ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также в незаконном изготовлении взрывных устройств.

Напомним, процесс проходит в закрытом режиме, поскольку в деле содержатся материалы с грифом "секретно". Ранее в ходе заседания было отклонено ходатайство одного из обвиняемых о переводе рассмотрения дела в открытый режим.

Сегодня начался допрос потерпевших, которых по делу более 200 человек. Среди них граждане России, Австрии, Германии, Великобритании, США и других стран.

Как сообщает пресс-служба Московского областного суда, по делу объявлен перерыв до 2 октября в связи с занятостью одного из адвокатов.

Взрыв в аэропорту "Домодедово", при котором погибли 37 и пострадали 172 человека, прогремел 24 января 2011 года. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По версии следствия, теракт был организован лидером преступной организации "Имарат Кавказ" Доку Умаровым, в подчинении которого находилась банда под руководством Аслана Бютукаева и Супьяна Абдуллаева.