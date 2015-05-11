Летевший из Норильска "Боинг" совершил нештатную посадку в Домодедове

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самолет "Боинг-737-800" авиакомпании "Таймыр", направлявшийся из Норильска в Москву, совершил внештатную посадку в столице из-за сработавшей сигнализации.

"При заходе на посадку в "Домодедово" в 07:26 по Москве в понедельник на борту сработала сигнализация о рассогласовании работы закрылков, из-за чего самолет был вынужден уйти на второй круг", - рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова "Интерфаксу".

По словам собеседницы агентства самолет благополучно приземлился спустя 15 минут после сработавшего тревожного сигнала - в 07:44 по московскому времени.

На борту "Боинга" находились 153 пассажира и семь членов экипажа.

По факту произошедшего Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.