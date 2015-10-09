Суд арестовал пассажира, прилетевшего из Доминиканы с кокаином

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Суд арестовал пассажира из Доминиканы, который ранее был задержан в аэропорту Домодедово с одним килограммом кокаина. Мужчина пытался провезти наркотик в чемодане, сообщает Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

"Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте признано законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Абдимукина Хасанбоева. Домодедовский городской суд Московской области избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Напомним, пассажир, прибывший из Доминиканской Республики был задержан в аэропорту Домодедово после таможенного досмотра, когда в его чемодане нашли кокаин.

Ранее в Домодедове задержали гражданина Таджикистана при попытке провезти почти два литра жидкого кокаина. По данным ведомства, 25 сентября сотрудники Домодедовской таможни с помощью сотрудников ФСБ выявили и задержали наркокурьера из Таджикистана. Мужчина перевозил в личных вещах 1,8 литра жидкого наркотического раствора.

Раствор находился в двух стеклянных бутылках и был замаскирован под ром. Экспертиза подтвердила, что в бутылках находится насыщенный раствор кокаина.