Аэропорт Домодедово проведет прямую трансляцию открытия Олимпиады

Фото: ИТАР-ТАСС

Пассажиры аэропорта Домодедово смогут посмотреть прямую трансляцию открытия Олимпийских игр в Сочи, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Прямая трансляция торжественной церемонии открытия XXII Олимпийских игр в Сочи и основных соревнований будет идти на мониторах, расположенных во всех зонах аэровокзального комплекса. Так пассажиры аэропорта Домодедово смогут поболеть за участников крупнейших мировых соревнований в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

Трансляция мероприятия начнется 7 февраля в 20.14.

Кроме того, в аэропорту планируется организовать трансляцию церемонии закрытия Олимпийских игр, которая состоится 23 февраля.

Ранее об организации прямой трансляции открытия Зимних Игр заявил другой столичный аэропорт - Шереметьево. Международный авиаузел уже принял более 7 тысяч членов сборных, делегаций, журналистов, следующих через Москву в Сочи. Количество рейсов в столицу Олимпийских игр увеличено до 10.

Напомним, Олимпиада в Сочи пройдет с 7 по 23 февраля. Более двух тысяч спортсменов поведут борьбу за победу в 15 видах программы.