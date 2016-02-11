Началась реконструкция Дома русского зарубежья

Фото: stroi.mos.ru

В центре столицы началась реконструкуция Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, сообщает пресс-служба департамента строительства.

В настоящее время разобраны перекрытия первого этажа здания, началась разборка второго. Также там перекладывают газопровод.

К зданию собираются пристроить четырехэтажный корпус площадью 5,5 тысяч квадратных метров. Оба здания объединят в один корпус, где разместятся выставочные залы, отдел международных и межрегиональных связей, многофункциональный зал на 187 мест, кабины переводчиков и офисы.

Ранее Владимир Путин заявлял, что по техническому оснащению и коллекции музей должен стать одним из лучших в России. За 20 лет Дом русского зарубежья получил почти 250 тысяч предметов, архивных документов, книг и произведений живописи.