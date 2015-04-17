Фото: mmdm.ru

21 апреля в Доме музыки состоится премьера постановки Романа Виктюка "Нежность" по одноименному произведению Анри Барбюс на основе произведений Шумана, Брамса, Франка.

В главной роли - Сати Спивакова. Также в спектакле примет участие пианист Басиния Шульман и струнный квартет артистов оркестра "Виртуозы Москвы".

Сати Спивакова училась в ГИТИСе и снималась на "Арменфильме" уже с 17 лет. В 19 лет она сыграла свою главную роль в фильме-опере "Ануш". В 2000-е годы Сати Спивакова стала телеведущей и автором собственных программ "Сати" и "Камертон". Также Сати последние четыре года ведет музыкально-образовательное ток-шоу "Нескучная классика", которое завоевало премию "ТЭФИ". Недавно Сати возвратилась и в кино, снявшись в фильмах Ренаты Литвиновой "Последняя сказка Риты" и "Девушка с коробкой".

Басиния Шульман - лауреат международных конкурсов, ученица Элисо Вирсаладзе, выпускница Московской консерватории. Она является ярким представителем русской музыкальной школы, создателем и продюсером многочисленных драматическо-музыкальных постановок.

Начало - в 19.00, вход - от 1500 рублей.