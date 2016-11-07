Аргентинское кино покажут в Москве в ноябре

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Неделя аргентинского кино пройдет с 14 по 18 ноября в Белом и Малом залах Дома кино. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

Организаторы отобрали для показа неизвестное аргентинское кино, а также неигровые и анимационные фильмы из этой страны.

Фильмом открытия станет лента Хуана Таратуто "Бумаги на ветру", номинированная в трех категориях на премию Sur 2015. В рамках недели аргентинского кино зрители смогут посмотреть картины "Кассандра" (Инесс Оливейра Сесар), "Воскрешение" (Гонсало Кальсада), "Вдовы по четвергам" (Марсело Пинейро), "История о хронопах и фамах" (Хулио Людуэнья) и "Улица памяти" (Кармен Гуарин).

Все фильмы будут демонстрироваться на испанском языке с русскими субтитрами.