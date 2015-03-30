Сегодня в СМИ: Новая пошлина ФТС и рост продаж электроники

Фото: M24.ru

В деле об убийстве Немцова появился возможный заказчик

В деле об убийстве Бориса Немцова появился человек, предоставивший машину киллерам и обещавший им по 5 миллионов рублей, сообщает "Коммерсантъ".

Имя и фамилия возможного организатора не сообщается, но, по данным следствия, он земляк обвиняемых.

Контроль над поиском пропавших ужесточили

МВД, Генпрокуратура и СКР издали приказ, по которому ужесточается контроль над поиском пропавших без вести людей, сообщает "Российская газета".

Теперь поиск начнется и при минимальной информации о пропавших, также будут неправомерны вопросы о том, кем заявитель приходится пропавшему.

Таможенная служба ввела новый сбор для юрлиц

ФТС ввела новый сбор для юридических лиц, отправляющих товар на экспорт, передает "Коммерсантъ".

За посылку стоимостью до 200 евро придется выложить от 750 до тысячи рублей. Сроки поставки товаров могут также вырасти.

Продажи электроники вырастут до докризисного уровня к 2019 году

Продажи бытовой техники и электроники вырастут до уровня прошлого года только в 2019 году, пишет газета "Ведомости".

При этом единственным исключением из общей тенденции будут онлайн-продажи – они продолжат расти.

"Ростех" и "Россети" создают совместное предприятие

"Россети" и "Ростех" создают совместное предприятие – "Центр технического заказчика", сообщает газета "Ведомости".

Новая компания будет отвечать за закупки оборудования и работ, а также поможет выполнить программу импортозамещения.

Премьер-министр России утвердил правила определения цены на земельные участки

Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому собственники домов, расположенных на земельном участке, находящемся в федеральной собственности, смогут приобрести землю по цене 60% от ее кадастровой стоимости, сообщает РБК.

В то же время цена продажи земельных участков, предоставляемых юридическому лицу или некоммерческой организации, созданной для освоения территории и относящихся к имуществу общего пользования, определяется в размере 2,5% кадастровой стоимости.

С рынка выездного туризма может уйти 16% игроков

Летом 2015 года из-за размеров финобеспечения с рынка выездного туризма может уйти 16% игроков, сообщает РБК Daily.

Больше всех гарантий туроператорам – 142 – выдала малоизвестная "Лойд-Сити", в которой введена процедура наблюдения. При этом компания не является ни действующим, ни ассоциированным членом Всероссийского союза страховщиков.