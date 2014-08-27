Медведев потребовал установить камеры во всех российских школах

Фото: ИТАР-ТАСС

Премьер-министр потребовал оснастить все российские школы видеокамерами. Проконтролировать исполнение требования премьер поручил министру образования Дмитрию Ливанову, сообщает МИА "Россия сегодня".

В ходе совещания по вопросам подготовки к новому учебному году глава МВД Владимир Колокольцев отметил, что все еще есть регионы, где в школах вообще не имеется систем видеонаблюдения. Медведев подчеркнул, что руководители субъектов России должны самостоятельно выполнять такие "элементарные вещи".

"Камеры нужно везде поставить, это элементарная история. Во всех школах абсолютно, без исключений", - заявил премьер-министр.

Колокольцев также доложил, что всего перед началом учебного года было проверено более 80 учебных учреждений, в половине из них обнаружили нарушения, предписания об устранении которых были направлены в прокуратуру. При этом актуальной проблемой, по словам Колокольцева, остается обеспечение учреждений физической охраной. "Услугой частных охранных предприятий пользуются свыше 77 тысяч объектов", - сказал глава МВД, отметив, что ряд учебных учреждений привлекает для работы лиц, не имеющих специальной подготовки.

В свою очередь, Ливанов рассказал, что 1 сентября около 43 тысяч школ страны откроют свои двери. В первый класс в стране пойдут 600 тысяч детей, что на 145 тысяч больше, чем годом ранее.

Напомним, что в новом учебном году 200 детских садов в Москве оснастят видеокамерами. Камеры, которые установят на входе в детские сады, будут вести подсчет посещаемости. Также планируется составить локальный (если детскому саду понадобится разобраться в проблемной ситуации) и городской архивы видеозаписей.