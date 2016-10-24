Форма поиска по сайту

24 октября 2016, 16:40

Политика

Личный кабинет пациента появится на портале госуслуг

Фото: ТАСС/Игорь Чабаненко

Личный кабинет "Мое здоровье" появится на федеральном портале госуслуг, сообщает РИА Новости. Правительство рассмотрит дорожную карту его создания в понедельник, 24 октября, заявил Дмитрий Медеведев.

Личный кабинет пациента позволит пользователям сайта прикрепляться к поликлинике, записываться к врачу и вызывать его на дом. Там же разместят электронные медкарты, в которых будет записана история болезней пациента, предыдущие курсы лечения и другая информация о состоянии его здоровья.

Нововведение сэкономит время врачей, которое они тратят на оформление бумаг, отметил премьер-министр.

Москвичи могут записываться на прием к врачу через интернет с 2011 года. Эта услуга доступна на городском портале госуслуг. Внедрение электронных сервисов в столичную медицину происходит на базе единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

В системе зарегистрировано девять миллионов московских пациентов, то есть около 75 процентов горожан. По статистике, каждый день в ЕМИАС происходит около полумиллиона различных транзакций – записей на прием, оформления электронных рецептов или больничных. При этом в 2011 году их число не превышало 70 тысяч.

В конце сентября у москвичей появилась возможность записаться к врачу с помощью Telegram-бота ЕМИАС. Найти полезного помощника можно по имени @EmiasInfoBot.

Сюжет: Столичное здравоохранение: изменения и нововведения
Дмитрий Медведев здравоохранение врачи портал госуслуг онлайн-услуги личный кабинет медицинская электронная карта

