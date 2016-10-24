Личный кабинет пациента появится на портале госуслуг

Фото: ТАСС/Игорь Чабаненко
Личный кабинет "Мое здоровье" появится на федеральном портале госуслуг, сообщает РИА Новости. Правительство рассмотрит дорожную карту его создания в понедельник, 24 октября, заявил Дмитрий Медеведев.
Личный кабинет пациента позволит пользователям сайта прикрепляться к поликлинике, записываться к врачу и вызывать его на дом. Там же разместят электронные медкарты, в которых будет записана история болезней пациента, предыдущие курсы лечения и другая информация о состоянии его здоровья.
Нововведение сэкономит время врачей, которое они тратят на оформление бумаг, отметил премьер-министр.
В системе зарегистрировано девять миллионов московских пациентов, то есть около 75 процентов горожан. По статистике, каждый день в ЕМИАС происходит около полумиллиона различных транзакций – записей на прием, оформления электронных рецептов или больничных. При этом в 2011 году их число не превышало 70 тысяч.
В конце сентября у москвичей появилась возможность записаться к врачу с помощью Telegram-бота ЕМИАС. Найти полезного помощника можно по имени @EmiasInfoBot.