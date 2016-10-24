Личный кабинет пациента появится на портале госуслуг

Фото: ТАСС/Игорь Чабаненко

Личный кабинет "Мое здоровье" появится на федеральном портале госуслуг, сообщает РИА Новости. Правительство рассмотрит дорожную карту его создания в понедельник, 24 октября, заявил Дмитрий Медеведев.

Личный кабинет пациента позволит пользователям сайта прикрепляться к поликлинике, записываться к врачу и вызывать его на дом. Там же разместят электронные медкарты, в которых будет записана история болезней пациента, предыдущие курсы лечения и другая информация о состоянии его здоровья.

Нововведение сэкономит время врачей, которое они тратят на оформление бумаг, отметил премьер-министр.