Медведев поручил улучшить качество работы ГЛОНАСС в столице

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Дмитрий Медведев поручил властям улучшить качество работы системы навигации ГЛОНАСС в Москве. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.

Распоряжения даны Роскосмосу, Минкомсвязи, Минфину и Минстрою России. Предполагается, что программа по модернизации системы будет проводиться совместно с Банком России и правительством Москвы.

Напомним, в следующем году в столице появится Единая навигационная система. Она будет собирать информацию о перемещении карет "скорой помощи", общественного транспорта, уборочной техники, эвакуаторов, а также отслеживать движение опасных и негабаритных грузов.

На данный момент в городе действуют навигационно-информационные системы на базе ГЛОНАСС, однако они не интегрированы между собой и не обеспечивают обмена данными со столичной интеллектуальной транспортной системой и системами Ространснадзора. В частности, отдельные системы используются в "скорой помощи" и службе ЖКХ.

Тем не менее, сейчас все желающие могут следить за загруженностью автодорог столицы на сайте ГКУ "Центр организации дорожного движения". Кроме того, на сайте содержится информация о крупных перекрытиях дорожного движения на текущей неделе.

Также с начала будущего года каждый российский автовладелец сможет установить в свою машину терминал отечественной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Устройство будет стоить около 3 тысяч рублей, установка – примерно столько же. Навигационный приемник будет принимать сигналы и ГЛОНАСС, и GPS.

"ЭРА-ГЛОНАСС" будет включаться в двух случаях – в момент аварии, когда сработали подушки безопасности, либо если водитель сам нажмет кнопку вызова. Кроме того, система будет оценивать, какая помощь нужна автомобилисту, вызовет специалистов из ближайшего населенного пункта, а также необходимую технику.

В то же время пассажиры компании "Автолайн" уже могут узнать о том, где находится ближайший автобус, с помощью мобильника. С 17 июля запустился новый мобильный сервис на основе приложения Яндекс-Транспорт.

Новая услуга доступна пассажирам, у которых есть телефоны или планшеты на базе Android и iOS. Скачав бесплатное приложение и выбрав нужный маршрут, пользователь может узнать, как далеко от его остановки находится ближайший автобус. Данные о месторасположении транспорта обновляются раз в 10 секунд.