Премьер-министр отменил ежемесячную проверку показаний счетчиков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в акты правительства по вопросам предоставления коммунальных услуг. Согласно документу, исключаются обязанности ежемесячного предоставления потребителями сведений о показаниях счетчиков, а также оплаты водоотведения на общедомовые нужды.

Кроме того, вводится процедура составления акта о количестве временных не зарегистрированных жильцов. На основании этого появится возможность пересчитать размер платы за ЖКХ. Также по документу будет определяться состав общего имущества в многоквартирном доме для расчета размера платы за водоснабжение на общедомовые нужды, при этом плата не должна превышать норматив общедомового потребления.

Документ также упрощает процедуры установления факта оказания коммунальной услуги ненадлежащего качества и вводит обязанность перерасчета размера платы за коммунальные услуги по результатам сверки показаний счетчиков, сообщается на сайте правительства.

Согласно постановлению, с 1 января 2015 года будут введены повышающие коэффициенты, увеличивающие норматив потребления, в случае отсутствия общедомовых и или индивидуальных приборов учета при наличии технической возможности их установки.