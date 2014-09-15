С октября сократят время оформления ДТП

С октября 2014 года оформление мелких аварий упростится

Правительство России внесло поправки в ПДД, позволяющие с октября 2014 года сократить время оформления аварии, сообщается на сайте кабмина.

Согласно тексту правового акта, если в аварии пострадали только автомобили, можно сфотографировать положение машин и освободить проезжую часть.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов пояснил, что также можно покинуть место ДТП, если между двумя участниками аварии нет разногласий.

Еще одно важное нововведение – мелкое ДТП можно не оформлять, если у участников аварии нет претензий друг к другу.

Шувалов добавил, что в октябре вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, по которым столичном регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области лимит страхования поднимается до 400 тысяч рублей, а в других регионах будет действовать лимит в 50 тысяч.

Дмитрий Медведев, в свою очередь, добавил, что до сих пор в случае аварии автомобилисты предпочитают дождаться автоинспекторов, что плохо сказывается на дорожной ситуации и создает лишнюю нагрузку на ГИБДД.

При этом поправки в ПДД указывают на то, что в случае телесных повреждений водитель обязан оказать пострадавшим помощь и вызвать экстренные службы.