С октября сократят время оформления ДТП

Правительство России внесло поправки в ПДД, позволяющие с октября 2014 года сократить время оформления аварии, сообщается на сайте кабмина.
Согласно тексту правового акта, если в аварии пострадали только автомобили, можно сфотографировать положение машин и освободить проезжую часть.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов пояснил, что также можно покинуть место ДТП, если между двумя участниками аварии нет разногласий.
Еще одно важное нововведение – мелкое ДТП можно не оформлять, если у участников аварии нет претензий друг к другу.
Шувалов добавил, что в октябре вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, по которым столичном регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области лимит страхования поднимается до 400 тысяч рублей, а в других регионах будет действовать лимит в 50 тысяч.
Дмитрий Медведев, в свою очередь, добавил, что до сих пор в случае аварии автомобилисты предпочитают дождаться автоинспекторов, что плохо сказывается на дорожной ситуации и создает лишнюю нагрузку на ГИБДД.
При этом поправки в ПДД указывают на то, что в случае телесных повреждений водитель обязан оказать пострадавшим помощь и вызвать экстренные службы.
Как оформить ДТП без инспектораЕсли в аварии нет пострадавших, оба автомобиля застрахованы, а материальный ущерб от случившегося не превышает 25 тысяч рублей, то аварию можно оформить без участия ГИБДД.
Для этого участники должны заполнить специальное извещение, указав номер машины, место и время ДТП и начертив схему аварии. После этого схему нужно отнести в ГИБДД, а оттуда - в страховую.
