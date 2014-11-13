Санкции не влияют на международные отношения - Медведев

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что в среднесрочной перспективе рубль укрепится, передает ТАСС.

"Через некоторое время будет найдена точка равновесия, на мой взгляд, в сторону укрепления рубля", - сказал глава кабмина, отвечая на вопросы журналистов по итогам Восточноазиатского саммита.

При этом ослабление курса национальной валюты Медведев связывает с экономикой и спекулятивными сделками.

Касательно российского ответа на западные санкции премьер отметил, что они могут быть отменены раньше или позже установленного срока (до августа 2015 года).

Также Медведев добавил, что санкции не оказывают существенного влияния на международные отношения, но доставляют неудобства обеим сторонам. "Санкции не заканчиваются ни серьезными проблемами, ни перекройкой международных отношений. Да, они доставляют неудобства и тем, в отношении кого санкции введены, и тем, кто вводит санкции", - цитирует премьера МИА "Россия сегодня".

Напомним, с 7 августа был введен запрет на поставки в РФ говядины, свинины, рыбы, сыров, молока, овощей и фруктов из стран, которые ввели санкции против России. Таким образом, под действие запрета попали товары из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии.

С конца августа начал падать курс рубля - доллар начал с отметки в 37 рублей, по состоянию на 13 ноября он стоит 46,3 рубля. Евро в конце лета стоил 52 рубля, сейчас - 57,9 рубля.