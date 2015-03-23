Минобрнауки не планирует сокращать летние каникулы для школьников

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Продолжительность летних каникул для российских школьников не сократят, несмотря на просьбы родителей. Об этом журналистам сообщил министр образования Дмитрий Ливанов.

"Никаких планов изменений сроков летних школьных каникул ни в одну, ни в другую сторону нет. Сейчас никаких решений мы не принимаем, но за дискуссиями следим", – передает слова Ливанова МИА "Россия сегодня".

По его словам, сейчас российские школьники учатся в среднем на 25-30% меньше времени, чем их сверстники из других стран. По этой причине поднимаются дискуссии о признании российских школьных аттестатов в зарубежье.

Ранее сообщалось, что в Министерство образования и науки поступают жалобы от родителей о слишком большой продолжительности летних каникул. По их мнению, за три месяца отдыха школьники успевают все забыть.

Напомним, в октябре прошлого года на портале "Активный гражданин" открылось голосование по вопросу единого графика школьных каникул. Родители должны были выбрать, по какой системе будут отдыхать их дети в течение года.

"По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" за единые сроки школьных каникул высказалось более 70% его участников. Теперь надо выбрать сроки этих каникул. Это даст возможность и детям, и родителям заранее планировать свой отдых", – говорится в сообщении разработчиков проекта. Отмечается, что этот вопрос впервые вынесен на общегородской референдум.

На выбор предлагалось три варианта чередования учебы и отдыха: каникулы по принципу четвертей, триместров или по модульной системе, при которой пять недель дети учатся, а на шестой отдыхают. При этом сроки летних каникул останутся прежними – дети будут отдыхать в течение трех месяцев с июня по август. Также сохраняется отдых в государственные праздники.

Сейчас большинство школ, около 60%, отдыхают по классическому графику – учебный год делится на четыре четверти, в конце каждой – каникулы. Они совпадают с государственными праздниками, так что родителям легко спланировать свой отпуск с детьми. Правда, в этом, казалось бы, идеальном расписании, тоже есть свои нюансы. Третья четверть получается длиннее остальных, и ребятам тяжелее выдерживать нагрузку.