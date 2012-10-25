Московское "Динамо" крупно проиграло нижегородскому "Торпедо"

Фото: ИТАР-ТАСС

В Нижнем Новгороде накануне вечером состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между местным "Торпедо" и московским "Динамо". Хозяева разгромили "бело-голубых" со счетом 4:0.

Счет во встрече был открыт на 7-й минуте. Мартин Тернберг мощным броском пробил Александра Еременко, сообщает "Р-Спорт".

Во втором отрезке игры подопечные Кари Ялонена имели подавляющее игровое преимущество. Шайбы залетали в ворота "Динамо" одна за другой. Хет-трик оформил форвард "Торпедо" Михаил Варнаков. Причем последнюю шайбу он забросил в тот момент, когда его команда играла в меньшинстве.

Третий период превратился в формальность. Динамовцы пытались забить гол престижа, но уверенная игра Виталия Коваля свела на нет все их усилия.

Несмотря на поражение, "Динамо" сохранило за собой первую строчку в турнирной таблице Западной Конференции. Следующий матч "бело-голубые" проведут 29 октября против рижских одноклубников.