На стадионе "Динамо" появится самое большое информационное табло в России

На стадионе "Динамо" будет установлено самое большое в России информационное табло. Рядом с ним поставят несколько экранов обычного размера, сообщает "Интерфакс".

Экраны будут смонтированы в ложах стадиона и некоторых общих зонах.

Напомним, строящийся стадион "Динамо" в Петровском парке был назван в честь легендарного голкипера Льва Яшина. Торжественная церемония, в ходе которой было подписано соглашение о присвоении арене имени Яшина, прошла 17 июля.

Открыть стадион планируется 22 октября 2017 года – в день рождения Яшина.

"Мы давно хотели присвоить стадиону имя Льва Яшина, но без благословения Валентины Тимофеевны принимать такое решение было бы некорректно", – ранее рассказал руководитель проекта "ВТБ-Арена парк" Андрей Перегудов.

Соответственно, возводимый в Петровском парке спорткомплекс получит название "ВТБ Арена", а сама арена стала Центральным стадионом "Динамо" имени Льва Яшина. Кроме того, имя голкипера получит улица, которая будет проходить по территории будущего объекта.

Напомним, в спортивном комплексе "ВТБ Арена – Центральный стадион "Динамо" разместится футбольная арена на 26,5 тысячи зрителей. Здесь же появится баскетбольная, хоккейная и концертная площадка, которая сможет вместить себя около 13 тысяч человек. Обе арены разместятся под одной крышей. Таких сооружений в мире еще никто не возводил.

Стоит отметить, что по вместимости стадион "Динамо" будет уступать Лужникам, "Открытие Арене" и строящемуся стадиону ЦСКА.