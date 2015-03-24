Голкипер "Динамо" Антон Шунин может перейти в "Зенит"

Фото: ТАСС

Голкипер "Динамо" Антон Шунин может перейти в санкт-петербургский "Зенит". Этим летом у голкипера истекает контракт со столичным клубом, сообщает "Спорт день за днем".

"Динамо" предложило Шунину продлить соглашение с двукратным понижением зарплаты, что не устроило вратаря. Таким образом, едва ли не наиболее вероятным претендентом на Шунина является "Зенит".

В этом сезоне Шунин не сыграл за "бело-голубых" ни одного матча. Вратарь проиграл конкуренцию Владимиру Габулову за место в "рамке".

Стоит отметить, что переход Шунина в "Зенит" может стать одним из самых обсуждаемых трансферов года. Страж ворот не пользуется популярностью у торсиды клуба с берегов Невы.

Болельщики "Зенита" не могут простить вратарю той роли, которую он сыграл в присуждении "сине-бело-голубым" технического поражения. Напомним, тогда в Шунина попала петарда, брошенная, предположительно, из сектора петербургских фанатов. Голкипер заявил, что не может продолжить матч, после чего арбитр принял решение прервать игру.

Впоследствии "Зениту" было присуждено техническое поражение со счетом 0:3.