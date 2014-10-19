Московское "Динамо" одержало волевую победу над "Амуром"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московское "Динамо" одержало волевую победу над хабаровским "Амуром". Дважды уступая по ходу встречи, москвичи все же сумели сломить сопротивление хозяев.

Счет был открыт на 18-й минуте поединка. Сергей Абрамов убежал один на один с Александром Еременко и хладнокровно переиграл голкипера "бело-голубых".

На 25-й минуте Алексей Терещенко удачно сыграл на добивании и восстановил равновесие в счете. Однако спустя 8 минуте "Амур" вновь вышел вперед - Растислав Шпирко реализовал большинство.

Перед самым перерывом Алексей Цветков убежал на рандеву с голкипером "Амура" и воспользовался предоставленным ему шансом - 2:2.

Победная шайба была заброшена на 44-й минуте. Максим Карпов добил снаряд в сетку после броска Филипа Новака. Итоговый счет поединка - 3:2 в пользу "Динамо".

Таким образом, "бело-голубые" остаются на четвертой позиции в Западной конференции с 39 очками.