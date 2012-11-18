"Зенит": долгий путь к техническому поражению. Часть вторая

Во второй части статьи про произошедшее на футбольном матче "Зенит" - "Динамо" (где брошенная с трибуны петарда нанесла травму вратарю "Динамо" Антону Шунину) M24.RU приведет официальные комментарии каждой из сторон конфликта, а также зацитирует самые запоминающиеся комментарии болельщиков со спортивных сайтов и из блогов. Первая часть статьи.

Реакция официальных лиц "Зенита" и "Динамо" и позиция клубов

Антону Шунину оказывают помощь. Фото: ИТАР-ТАСС

Хозяева встречи - "Динамо", ситуацию прокомментировали немногословно. "Мы огорчены тем, что матч не доигран по вине болельщиков, - приводит заявление президента "Динамо" Геннадия Соловьева официальный сайт клуба. - Если сегодня все спустить на тормозах, то так и будет продолжаться, и закон о болельщиках потеряет всякий смысл. Был Калиниград, был Нижний Новгород, сегодня – Химки. Что дальше?".

Представители "Зенита", в свою очередь, считают, что ответственность лежит на организаторах матча, то есть - на "Динамо". "По информации нашей службы безопасности, хулиганы, которые бросали посторонние предметы, не найдены, так как "Динамо" не производило запись того, что происходило на фанатской трибуне. Поэтому не понимаю, какое отношение ко всему этому имеет "Зенит" и какую ответственность должны нести мы", - прокомментировал ситуацию порталу "Чемпионат.ком" генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов.

По его словам, в случае если решение КДК нарушит права "Зенита", клуб с берегов Невы может сняться с чемпионата.

На сайте "Зенита" было опубликовано заявление по ситуации вокруг матча с "Динамо".

"В нынешней ситуации мы имеем картину, когда халатность одного клуба - организатора матча ФК "Динамо" - становится большой проблемой для другой команды", - возлагают ответственность за случившееся на хозяев в "Зените".

"Продажей билетов на все сектора стадиона в Химках занимался ФК "Динамо". "Зенит" не направлял организаторам матча заявку на реализацию билетов для своих болельщиков на те сектора, откуда летели петарды. "Динамо" самостоятельно решило вопрос распространения билетов на гостевой сектор. Московский клуб нисколько не заботил принцип реализации этих билетов, и любой человек с улицы, отстояв очередь, мог их приобрести. Логично, что вся ответственность за произошедшее на этом секторе и сейчас лежит на ФК "Динамо". Почему в этом случае руководство московского клуба настаивает на присуждении технического поражения "Зениту"?

В настоящий момент нет ни одного доказательства того, что данное правонарушение совершили болельщики "Зенита". Команда гостей, которая по регламенту не отвечает за обеспечение безопасности болельщиков и участников матча, не может подвергаться за это санкциям.

В связи с этим возникает вопрос: имеет ли смысл принимать участие в чемпионате, в котором матч может быть прекращен по вине одного клуба, а ответственность может быть возложена на другой - не причастный к нарушению и не имеющий возможности его предотвратить?".

Достаточно интересен в заявлении пункт, в котором говорится о том, что видеосъемки фанатской трибуны не проводились. Это странно, поскольку накануне появилась информация, озвученная директором по безопасности Российской футбольной премьер-лиги Александром Мейтиным о том, что видеозапись инцидента и происходившего на фанатской трибуне "Зенита" у лиги имеется.

Иными словами, каждая из сторон конфликта возлагает ответственность за случившееся на оппонентов и требует засчитать техническое поражение именно им. В том, что кидали петарды именно фанаты "Зенита" мало кто сомневается, как не усомнился во время комментирования матча Геннадий Орлов, но если этот факт не удастся доказать, то ответственность за случившееся понесут организаторы - то есть "Динамо", что может создать серьезный прецедент.

Реакция блогосферы и болельщиков

Файер в руках фаната на матче "Динамо" - "Зенит". Фото: ИТАР-ТАСС

События в Химках и травма, полученная Шуниным от взрыва петарды, стали одной из самых обсуждаемых тем уикэнда. Мы собрали самые интересные комментарии. Большинство авторов не сомневается в виновности фанатов "Зенита" и подтрунивает над тем, как комментируют ситуацию руководители клуба из Санкт-Петербурга.

"Если фанаты Зенита не виноваты, то возникает вопрос: Зачем они кричали "Шунин - пи**рас!" оглохшему и ослепшему от взрыва вратарю?", - спрашивает vokpop.

o4konavt составил список виновных, кого необходимо наказать за произошедшее на матче: "Наказать: 1. Порох - за то, что вошел в контакт с огнем. 2. Динамо - за то, что не дали инструкцию Шунину стоять поодаль от ворот и за то, что не дали указания полиции досматривать вплоть до трусов и внутреннего прохода КАЖДОГО болельщика.

3. Полицию - за то, что не конфисковали все петарды, пронесенные идиотами под кожным покровом (впоследствии прописать - досматривать любые дырки фанатов на предмет наличия там петард). 4. Саму петарду. 5. Шунина - за то, что "симулировал" ожог роговицы глаза. 6. Геннадия Орлова - публично осудившего действия зенитовских фанатов. 7. Фанатов Спартака - которые заведомо на фан сайтах предположили, что на фан секторе Зенита могут находиться зенитовские болельщики. 8. Архитектора (ген. проектировщика) стадиона в Химках - которыйц не предусмотрел расположение поля вне зоны доступности траектории полета петард.

Поощрить: 1. ФК Зенит - за психологическую травму перед матчем в ЛЧ (дать 9 очков для снятия психологического напряжения путем искусственного вывода на первую строчку в РФПЛ). 2. Фанатку "якобы" Зенита - за лобби закона о болельщиках. 3. Митрофанова - тульским пряником и шоколадками для подпитки мыслительных функций".

"Мне от души жаль нормальных болельщиков Зенита, но разговоры о провокации как со стороны самих болельщиков, так и со стороны руководства Зенита просто смешны! Ребята, а Нижний, а Калининград? Зенит и фаер уже давно синонимы, так что разговоры о провокации в пользу бедных", - считает spartak111.

Посмеялись болельщики и над способом проноса петард на стадион. Напомним, полиция считает, что петарды миновали фейс-контроль "внутриполостным" путем.

"Зенитовские фанатки, "отличившиеся" в Химках, пронесли петарды в себе внутриполостным способом. Они сделали это при помощи презервативов.!!", - шутит dari_lovely.

"Опять за свое. Там бы и подожгли, зачем доставали?", - дал совет фанатам alex7brw.

"Надеюсь, эта девушка хотя бы получила удовольствие", - прокомментировал пронос петарды на стадион anahoret.

А mityai-sm-dz-58 выступил с инициативой: "Предлагаю у всех болел Зенита перед входом на стадион делать рентген таза!!!", - уверен болельщик в необходимости именно такой меры.

Были и те, кто считает, что история слишком раздута и, кроме того, "Зенит" не заслуживает технического поражения.

"Забавляет меня всё это, - пишет za-pv. -...сначала выписали технарь за абсурдное отсутствие молодого игрока в заявке,теперь хотят сделать тоже самое за то,что какой то придурок бросил петарду на поле...при чём совсем не факт,что этот человек имеет хоть какое то отношение к Зениту или вообще футболу...что ещё придумают?)))Как ещё отобрать очки у Питера?)))".

Новые данные: МВД не установило личность бросавшего. Более того, выяснилось, что Зенит не подавал заявку на билеты в сектор, откуда бросали., - поделился информацией в своем Twitter известный комментатор Георгий Черданцев.

