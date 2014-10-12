Столичное "Динамо" разгромило "Северсталь" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичное "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги разгромило "Северсталь". Поединок завершился со счетом 5:1.

"Бело-голубые" активно начали встречу и быстро добились комфортного для себя преимущества в две шайбы. Примечательно, что Каспарс Даугавиньш и Максим Карпов отличились с интервалом в 13 секунд.

Несмотря на то, что Захар Арзамасцев одну шайбу отыграл, москвичи все равно не позволили "Северстали" рассчитывать на завоевание очков. Шайбы Алексея Цветкова, Максима Пестушко и Мэтта Робинсона установили окончательный итог встречи - 5:1 в пользу "Динамо".

Таким образом, "бело-голубые" набирают 33 очка и остаются на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

После этого поединка "Динамо" отправляется в тур по Дальнему Востоку и Сибири. 17 октября москвичи сыграют во Владивостоке с местным "Адмиралом".