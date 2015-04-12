Столичное "Динамо" переиграло "Мордовию"

Фото: ТАСС

Столичное "Динамо" в домашнем поединке 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги обыграло на своем поле "Мордовию". Встреча завершилась со счетом 2:1.

Результат матча был предопределен в концовке первого тайма. Подопечным Станислава Черчесова удалось забить два "гола в раздевалку".

Сначала Дуглас оказался расторопнее всех при подаче углового и вколотил мяч в сетку, а затем схожим образом отличился Кевин Кураньи.

Гостям удалось отыграть один мяч лишь в концовке встречи. Данило с близкого расстояния расстрелял ворота "Динамо" и установил окончательный счет поединка - 2:1 в пользу "Динамо".

Таким образом, "бело-голубые" набирают 42 очка и поднимаются на четвертую строчку турнирной таблицы.