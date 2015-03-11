Форма поиска по сайту

11 марта 2015, 12:58

Нападающий "Марселя" Жиньяк согласился перейти в московское "Динамо"

Фото: uefa.com

Французский форвард "Марселя" Андре-Пьер Жиньяк согласился подписать контракт с московским "Динамо", сообщает Mediafoot Marseille.

По информации издании, нападающий перейдет в столичный клуб на правах свободного агента, так как его контракт с "Марселем" истекает этим летом. При этом в "Динамо" Жиньяк будет получать 300 тысяч евро в месяц.

Ранее спортивный директор "бело-голубых" Гурам Аджоев отмечал, что клуб рассматривал кандидатуру 29-летнего нападающего зимой, однако предложения делать не стал. Также интерес к французу проявляет миланский "Интер", пишет "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне Жиньяк провел за "Марсель" 29 матчей и забил 18 голов.

Добавим, что прошлым летом "Динамо" пополнил другой футболист "Марселя" - полузащитник сборной Франции Матье Вальбуэна.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15
Динамо трансферы Марсель Андре-Пьер Жиньяк

