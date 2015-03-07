Столичное "Динамо" вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина

Фото: ТАСС

Столичное "Динамо" одержало победу над ярославским "Локомотивом" в поединке серии плей-офф Кубка Гагарина. Благодаря этой победе москвичи вышли в следующую стадию соревнований.

С самого начала встречи стало ясно, что подопечные Харийса Витолиньша не намерены откладывать вопрос выхода в следующий этап на московский поединок.

Уже на 6-й минуте Мартиньш Карсумс вывел "бело-голубых" вперед. Стоит отметить, что в этот момент хозяева играли втроем.

Спустя четыре минуты столичные хоккеисты удвоили преимущество. Около ворот "Локомотива" возникла неразбериха, сразу несколько игроков боролись на "пятаке" за шайбу, чем воспользовался Александр Осипов, протолкнувший ее в сетку.

На 32-й минуте динамовцы забросили третью шайбу. При игре в большинстве отличный бросок удался Максиму Пестушко.

Окончательный счет был установлен уже под занавес встречи. И снова при игре в неравных составах. Алексей Терещенко подправил шайбу после дальнего броска Каспарса Даугавиньша. Итоговый результат - 4:0 в пользу "Динамо".

Таким образом, определился последний участник полуфиналов Западной конференции. "Динамо" предстоит помериться силами со СКА, а московским армейцам будет противостоять финский "Йокерит".