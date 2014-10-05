Форма поиска по сайту

05 октября 2014, 20:37

Спорт

Московское "Динамо" в овертайме обыграло хоккейный клуб "Сочи"

Фото: ТАСС/ Артем Коротаев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты столичного "Динамо" на своей площадке обыграли ХК "Сочи". Поединок, состоявшийся в Москве, завершился со счетом 2:1.

"Бело-голубые" распечатали ворота гостей в начале второго периода благодаря удачным действиям Юрия Бабенко в большинстве.

Но в заключительном отрезке игры сочинский клуб сравнял счет, отличился Роман Людучин. Дебютант КХЛ имел преимущество в третьем периоде, перебросав "Динамо" 12:4, однако забить еще раз не смог, и игра перешла в овертайм.

В дополнительное время победу "Динамо" принес новичок команды защитник Александр Осипов.

После этой победы московский клуб набрал 27 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15
Динамо КХЛ ХК Сочи

Главное

