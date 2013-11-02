Столичное "Динамо" в Химках обыграло "Томь"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" в домашнем матче Российской футбольной премьер-лиги обыграло "Томь" со счетом 1:0. Поединок проходил на стадионе "Родина" в Химках.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 42-й минуте. Защитник гостей Бордачев, пытаясь выбить мяч у форварда москвичей, поразил собственные ворота.

Благодаря этой победе "бело-голубые" набирают 26 очков и поднимаются на пятую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре "Динамо" отправится в Самару, где 9 ноября подопечным Петреску предстоит поединок с "Крыльями Советов".