01 декабря 2015, 18:33

Московское "Динамо" по буллитам уступило "Барысу"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московское "Динамо" по буллитам проиграло казахстанскому "Барысу". Основное время поединка завершилось со счетом 1:1.

Все шайбы были заброшены в третьем периоде. На гол Майка Ландина динамовцы ответили точным выстрелом Юусо Хиетанена.

Овертайм забитых шайб не принес, а в серии буллитов удачливее оказались хозяева. Итоговый счет – 2:1 в пользу "Барыса".

Таким образом, "Динамо" с 60 очками остается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Стоит отметить, что это уже второе поражение москвичей подряд. От девятого места, не дающего права играть в плей-офф, "Динамо" отделяют шесть очков.

