Футболист "Зенита" Халк - самый высокооплачиваемый игрок чемпионата России

Фото: ТАСС

Опубликован рейтинг самых высоких зарплат игроков Российской футбольной Премьер-лиги. Список составлен порталом Sports.ru на основе "инсайдеров российского футбольного рынка: менеджеров клубов, тренеров, агентов и самих футболистов".

По данным издания, самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата России является бразильский легионер "Зенита" Халк. Он получает 7 миллионов евро в год, пять из которых - оклад игрока, и еще два - подписной бонус, поделенный на количество лет в контракте.

То есть за подписание пятилетнего контракта с "Зенитом" Халк получил бонус в размере 10 миллионов евро.

Вторым в списке идет динамовец Кевин Кураньи, получающий 5,7 миллионов евро. Еще один игрок "бело-голубых" - Александр Кокорин - получает 5 миллионов евро, также как и аргентинский легионер "Зенита" Эсекиель Гарай. Дальше в рейтинге идут: Хави Гарсия ("Зенит", 4,5 млн), Ведран Чорлука ("Локомотив", 4,4 млн), Игорь Денисов ("Динамо", 4 млн), Юрий Жирков ("Динамо", 4 млн) и Аксель Витцель ("Зенит", 4 млн).

Стоит отметить, что первые 18 самых высокооплачиваемых игроков РФПЛ представляют питерский "Зенит", столичные "Динамо" и "Локомотив". При этом в топ-20 попали лишь 2 футболиста "Спартака". Защитник Сальваторе Боккетти и хавбек Роман Широков поделили 18-е место с зарплатой 2,7 миллиона евро за сезон.

Самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА, согласно рейтингу, является голкипер Игорь Акинфеев - его годовой доход составляет 2,5 миллиона евро.

"Провал сборной на ЧМ-2014 в Бразилии в очередной раз зафиксировал одну из главных проблем российского футбола: наши проигрывают, потому что обитают в слабой конкурентной среде и совершенно не хотят уезжать на работу в ведущие европейские лиги. Ниже – без малого сотня доказательств, что происходит это далеко не только из патриотических чувств", - говорится в материале Sports.ru.