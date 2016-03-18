Google и "Яндекс" научат гостей Digital October интернет-маркетингу

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

30-31 марта в центре Digital October в двенадцатый раз состоится ежегодная конференция eTarget. Специалисты поделятся своим опытом в области успешного внедрения новых технологий и настройках рекламных кампаний.

Участники конференции – ведущие специалисты по маркетингу компаний и рекламы.

Как сообщают организаторы, доклады подготовили представители Google, "Яндекс", Mail.ru Group, Rambler&Co, "ВКонтакте". Основное внимание будет уделено не только рекламе, но и веб-политике.

Зрители услышат более 50 докладов, среди которых: "Зачем собирать все данные в единый процесс, как это влияет на бизнес и бренд в целом", "Антикризисный маркетинг, антикризисный ассортимент и антикризисное ценообразование в категории "Товары для детей" и многое другое.