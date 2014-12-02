Форма поиска по сайту

02 декабря 2014, 19:45

Прямая трансляция: как знакомиться и зарабатывать на мобильных приложениях

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В четверг в Digital October проходит главное мероприятие для стартаперов - Международная премия молодых предпринимателей 2014. В течение дня ведущие эксперты будут делиться опытом с начинающими. Проект "Москва онлайн" организует прямой эфир с некоторых выступлений.

В 14.00 в Большом зале бизнес-коуч Джил Петерсил поговорит об эффективном нетворкинге для бизнеса. В 15.30 в зале "Технологии" Ростислав Вылегжанин будет модерировать беседу о том, как заработать миллионы на мобильных приложениях.

Прямую трансляцию всех трех мероприятий смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 14.00.

  • Когда: 4 декабря
  • Кто: бизнес-коучи и успешные предприниматели
  • Что: возможность впитать опыт тех, кто начал раньше вас
  • Кому смотреть: грезящим о собственном процветающем бизнесе

