28 апреля 2015, 15:53

Общество

В шествии "Бессмертного полка" примут участие более 165 тысяч человек

Фото: М24.ru/Евгения Смолянская

165 тысяч человек заявили о своем желании принять участие в акции "Бессмертный полк – Москва", которая пройдет 9 мая, заявил координатор акции Николай Земцов.

"Количество желающих пойти превысило 165 тысяч человек. Эта цифра включает и организованные группы, и тех, кто пришел в центры госуслуг и оставил там информацию и фотографии, и тех, кто зарегистрировался на сайте акции "Бессмертный полк – Москва" и указал, сколько с ними придет человек", – сказал он.

По словам Земцова, к 28 апреля сайт акции посетили 35 тысяч человек.

"Городской репортаж": Как поучаствовать в акции "Бессмертный полк"

Напомним, акция пройдет 9 мая, в День победы. В этот день колонны начнут формироваться в два часа дня на Пушкинской площади. Само шествие начнется в 15.00.

Дети, внуки, и правнуки солдат Победы с портретами участников Великой Отечественной пройдут по Тверской улице, Красной площади и Большому Москворецкому мосту.

По состоянию на 22 апреля, в акции были готовы поучаствовать 110 тысяч человек.

