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Культура

24 февраля, 11:08

Заработал сайт, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

День Победы праздники сайты

Фото: may9.ru/

23 февраля заработал официальный сайт празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая на сайте можно будет посмотреть Парады Победы из 14 городов России в режиме онлайн.

На may9.ru можно найти информацию о подготовке празднования Победы во всех регионах страны, прослушать новостные сводки Совинформбюро 1945 года, посмотреть фильмы о войне, а также ознакомиться с архивными фотографиями и кинохроникой времен Великой Отечественной войны.

На смартфонах теперь доступно приложение "70 лет Победы!", установив которое, можно будет скачать бесплатный гудок на телефон и мультимедиа-плеер с возможностью прослушивания песен о войне.

Также заработали официальные представительства празднования 70-летия Победы в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook, "Одноклассники", "Мой Мир" и Twitter. В сообществах можно ознакомиться с официальной информацией о мероприятиях, специальных проектах и акциях.

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Отметим, одна из акций называется "Ура Победе!" Позвонив по бесплатному номеру 1945, абонент сможет установить в качестве гудка и звонка своего телефона одну из мелодий песен военных лет, подключиться к мобильному сериалу "Этот День Победы", а также получить ссылку для скачивания эмблемы акции и мобильного приложения "70 лет Победы!"

Как ранее сообщало M24.ru, в центре столицы готовятся к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В округе пройдет более 200 мероприятий к празднику, сообщили в префектуре.

Так, в центре социального обслуживания "Мещанский" ветеранам подарят электронные устройства в рамках благотворительного проекта "ДаруДар". Все желающие получат планшет, компьютер или телефон. Для этого необходимо заполнить анкету, в которой нужно указать тип устройства и цель его получения. Затем по запросу каждому подарят соответствующий гаджет — не новый, но в хорошем состоянии.

Сюжет: 70-летие победы в Великой Отечественной войне

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