23 апреля 2013, 17:40

Общество

Самой зрелищной площадкой для салюта 9 мая станут Воробьевы горы

Праздничный салют 9 мая будет дан в Москве из 14 точек

В подмосковных Ватутинках репетируют праздничный салют 9 мая. Его запуск традиционно курирует 449-ая салютная дивизия Западного военного округа.

Военнослужащие салютного дивизиона тренируются каждый день. Они стреляют из старых орудий ЗИС-3, которые принимали участие еще во Второй мировой войне. При этом военные настойчиво просят не путать салют с фейерверком: салют – это ритуал, его запускают только в дни государственных праздников.

Традиционно салют 9 мая запустят в Москве на 14-ти точках. По словам военнослужащих, самым зрелищным и масштабным будет запуск салюта на Воробьевых Горах. Там разместят 18 установок, еще 18 артиллерийских орудий дадут залп холостыми боеприпасами. При этом если раньше между залпами выжидали 20 секунд, то в этом году салют станет намного динамичнее – картинка на небе будет меняться каждые 6 секунд.

Сюжет: День Победы
День Победы салют 9 Мая

