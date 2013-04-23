Электрички 9 мая будут останавливаться у Поклонной горы

Фото: ИТАР-ТАСС

В День Победы электрички Киевского направления будут останавливаться у Поклонной горы. Всем пригородным поездам, кроме экспрессов и поездов отправлением со станции Москва-Киевская, 9 мая назначат остановку на станции Москва-Сортировочная.

Как сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании, расписание изменят в связи с проведением массовых мероприятий по празднованию на Поклонной горе.

Кроме того, в праздничный день из Москвы будут назначены дополнительные поезда до Апрелевки в 22.14 и в 22.29, до Солнечной в 22.42. На Москву назначат электрички из Солнечной в 23.22 и из Апрелевки в 20.56.

Напомним, расписание пригородных электричек поменяется и в праздничные дни - с 30 апреля по 12 мая.