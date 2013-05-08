В парках ветеранов угостят полевой кашей и "походными" ста граммами

Фото: Москва 24

В День Победы московские кафе организуют благотворительные акции для ветеранов, инвалидов и малоимущих граждан. На праздничные обеды и чаепития, которые пройдут в 330 предприятиях общественного питания, позовут более 10 тысяч человек.

Эти встречи будут сопровождаться концертными программами, поздравлениями руководителей муниципалитетов, глав управ, вручением цветов и подарков, сообщает информационный центр правительства Москвы.

Кроме того, на территории некоторых районов и в парках 9 мая появятся полевые кухни, на которых ветеранам и участникам Великой Отечественной будут раздавать гречневую кашу с тушенкой, а также "походные" сто граммов.