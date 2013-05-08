Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая 2013, 16:40

Общество

В парках ветеранов угостят полевой кашей и "походными" ста граммами

Фото: Москва 24

В День Победы московские кафе организуют благотворительные акции для ветеранов, инвалидов и малоимущих граждан. На праздничные обеды и чаепития, которые пройдут в 330 предприятиях общественного питания, позовут более 10 тысяч человек.

Эти встречи будут сопровождаться концертными программами, поздравлениями руководителей муниципалитетов, глав управ, вручением цветов и подарков, сообщает информационный центр правительства Москвы.

Кроме того, на территории некоторых районов и в парках 9 мая появятся полевые кухни, на которых ветеранам и участникам Великой Отечественной будут раздавать гречневую кашу с тушенкой, а также "походные" сто граммов.

Сайты по теме


Сюжет: День Победы
День Победы благотворительность полевые кухни

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика