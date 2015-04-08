В акции "Бессмертный полк" смогут принять участие до 150 тысяч человек

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

В акции "Бессмертный полк" в Москве предполагается участие до 150 тысяч человек – детей, внуков, правнуков, родственников солдат Великой Отечественной войны.

Отметим, более 54 тысяч человек на данный момент заявили о своем желании пройти 9 мая в колоннах "Бессмертного полка – Москва" с транспарантами и портретами ветеранов – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Ранее M24.ru также сообщало, что столичные художники помогут участникам проекта "Бессмертный полк" и нарисуют портреты ветеранов войны. Кроме того, художники помогут горожанам разрисовать автомобили в тематике празднования 70-летия со Дня Победы.

Сбор желающих принять участие в мероприятии планируется 9 мая с 12.00 до 15.00 на Тверской улице. Шествие должно закончиться около пяти вечера. Точное время сообщат 9 апреля после совещания в администрации президента.

Напомним, "Москва Медиа" запустило информационный проект "Я пойду" в поддержку шествия "Бессмертный полк – Москва", которое состоится в столице 9 мая.

В рамках медийного проекта открылся интернет-портал Япойду.Москва, где можно получить всю необходимую информацию о праздничном мероприятии.

Кроме того, будет создана серия праздничных промо-роликов, информационных сюжетов, познавательных фильмов и репортажей об акции "Бессмертный полк".

Медиапроект "Я пойду" охватит все ресурсы Объединенной редакции московских СМИ. В освещении акции примут участие Вячеслав Фетисов, Игорь Бутман, Лео Бокерия, Алексей Немов, "Квартет И" и Олег Газманов.

В поддержку проекта высказались Олег Табаков, Денис Мацуев, Александр Градский. Также планируется размещение на территории городских учреждений культуры, образования и здравоохранения плакатов с фотографиями авторитетных и известных деятелей культуры и науки, и призывами поддержать акцию.

"Это не просто очередной проект нашего холдинга, это уникальный марафон. В течение полутора месяцев мы всеми силами нашей объединенной редакции будем готовиться к главному празднику нашей страны", – отметил креативный продюсер "Москва Медиа" Тимур Валеев.

По его словам, радиостанции, входящие в холдинг, а также агентство городских новостей "Москва" и сетевое издание M24.ru будут постоянно информировать горожан о том, как проходит подготовка к шествию "Бессмертный полк". Ведущие телеканала "Москва 24" проведут мастер-классы в школах и вузах.

По словам координатора "Бессмертный полк – Москва" Николая Земцова, благодаря таким акциям будет храниться история семьи, а значит и история всей страны.

"Мы благодарны команде "Москва Медиа" за активное, живое участие в поддержке шествия "Бессмертный полк – Москва", уже третий год мы работаем вместе и очень рады этому обстоятельству", – сказал он.