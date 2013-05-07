В столичных кинотеатрах можно бесплатно посмотреть фильмы о войне

В кинотеатре "Полет" можно бесплатно посмотреть фильмы о войне

9 мая в государственных кинотеатрах Москвы будут показывать фильмы о Великой Отечественной войне. Посмотреть эти картины любой желающий сможет совершенно бесплатно, рассказал в эфире "Москва FM" директор государственного кинотеатра "Полет" Артем Давыдов.

"В эти дни мы также показываем фильмы военной тематики, которые можно посмотреть бесплатно", - сказал Давыдов.

Он напомнил, что 9 мая также состоится автопробег ретро-машин военного времени. Между тремя столичными кинотеатрами - "Полет", "Молодежный" и "Березка" - будет курсировать колонна автомобилей в рамках акции "КиноАвтоПробег". Машины будут украшены флагами и военной атрибутикой. Москвичи также смогут отведать блюда полевой кухни и посмотреть праздничный концерт.