Огненные залпы: где запустят салюты и фейерверки 9 мая

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Торжественные залпы салютов в честь празднования 72-й годовщины Великой Победы можно будет посмотреть с 16 точек в Москве.

Точные адреса мест запуска салютов и фейерверков опубликованы на портале открытых данных правительства Москвы. Традиционно, основными площадками станут Парк Победы на Поклонной горе и Воробьевы горы.

Специалисты отмечают, что салют будет видно из любой точки города. Ну а в Подмосковье для запуска фейерверков организовали 88 точек, так что жители области тоже не останутся без торжества.