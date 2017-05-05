Огненные залпы: где запустят салюты и фейерверки 9 мая

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Торжественные залпы салютов в честь празднования 72-й годовщины Великой Победы можно будет посмотреть с 16 точек в Москве.
Точные адреса мест запуска салютов и фейерверков опубликованы на портале открытых данных правительства Москвы. Традиционно, основными площадками станут Парк Победы на Поклонной горе и Воробьевы горы.
Специалисты отмечают, что салют будет видно из любой точки города. Ну а в Подмосковье для запуска фейерверков организовали 88 точек, так что жители области тоже не останутся без торжества.
Парад в прямом эфиреСам парад на Красной площади можно будет посмотреть, не выходя из дома – все действо, начиная от старта колонны военной техники, заканчивая торжественным маршем и возвращением боевых машин на полигоны, покажет в прямом эфире телеканал "Москва 24".