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Мэр Москвы

02 мая 2012, 14:59

Улицы Москвы впервые украсит Знамя Победы

День Победы мэр Москвы Великая Отечественная война Сергей Собянин

Фото с сайта Центрального музея вооруженных сил

В этом году улицы Москвы впервые украсят копии легендарного Знамени Победы. Об этом во время торжественной встречи с фронтовиками в Большом театре 1 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Пусть в преддверии празднования 67-й годовщины Великой Победы ее символы вновь напомнят молодым людям о фронтовых подвигах их дедов и прадедов", - цитирует Собянина "Российская газета".

Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который 1 мая 1945 года водрузили над немецким рейстагом Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария, признан официальным символом Победы советских войск над немецкими захватчиками. Он хранится в Центральном музее Вооруженных сил СССР. Реликвию выносили только однажды - в 1965 году - в честь 20-летия Победы.

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