На Кутузовском проспекте в честь 9 Мая поставят 40 световых деревьев

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти объявили конкурс на право оформить город ко Дню Победы и Дню России. Как сообщается на портале госзакупок, световое оформление Москвы обойдется в 19,8 миллиона рублей.

Так, на Кутузовском проспекте установят 40 световых деревьев, там же будут установлены 154 электрогирлянды на световых опорах.

Кроме этого, иллюминационные композиции появятся на Никитском и Тверском бульварах, а также на Новом Арбате. По-новому будет освещено Садовое кольцо – там появится 650 электрогирлянд.

Праздничное освещение будет работать с 8 по 13 мая, а также с 11 по 13 июня.