Гай Ричи защитил Бэкхема от кибербуллинга

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Ian West

Британский режиссер Гай Ричи защитил Дэвида Бэкхема от насмешек в интернете в адрес его актерской игры в фильме "Меч короля Артура". Об этом пишет Sky News.

Ричи назвал друга "невероятным актером". "Он был фантастический. Я люблю старину Бекси!" – сказал он, добавив, что работать с ним было большим удовольствием.

Исполнитель роли короля Артура Чарли Ханнэм также решил поддержать Бэкхема. "С ним было очень здорово работать. Он очень старался, был тихим скромным и серьезным. Я думал, что он будет развлекаться на съемочной площадке, потому что он друг Гая, но он воспринял все очень серьезно", – сказал он.

В фильме Бекхэм предстает с фальшивым носом и устрашающим гримом. Он играет эпизодическую роль грубоватого рыцаря-наемника Кокни Триггера, который объясняет Артуру, как вытащить легендарный меч из камня.