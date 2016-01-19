Три человека пострадали при столкновении двух самосвалов и бензовоза в ТиНАО

Фото: Агентство "Москва"

Три человека госпитализированы в результате столкновения бензовоза МАН и двух самосвалов КамАЗ на Киевском шоссе в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД столицы.

Самосвалы двигались в сторону области по второй полосе друг за другом. В районе 30-го километра машины стали снижать скорость, а двигавшийся позади бензовоз не успел затормозить. В результате бензовоз на полной скорости врезался в один из самосвалов.

От удара самосвал проехал вперед и столкнулся с другим КамАЗом. На место ДТП прибыли спасатели, которые деблокировали зажатых в машинах водителей и передали медикам, Пострадавшие были госпитализированы.

Розлива топлива из емкости бензовоза не последовало. Аварийные машины полностью перекрыли две полосы из трех. Движение транспорта стало осуществляться только по крайней левой полосе.