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19 января 2016, 06:32

Происшествия

Три человека пострадали при столкновении двух самосвалов и бензовоза в ТиНАО

Фото: Агентство "Москва"

Три человека госпитализированы в результате столкновения бензовоза МАН и двух самосвалов КамАЗ на Киевском шоссе в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД столицы.

Самосвалы двигались в сторону области по второй полосе друг за другом. В районе 30-го километра машины стали снижать скорость, а двигавшийся позади бензовоз не успел затормозить. В результате бензовоз на полной скорости врезался в один из самосвалов.

От удара самосвал проехал вперед и столкнулся с другим КамАЗом. На место ДТП прибыли спасатели, которые деблокировали зажатых в машинах водителей и передали медикам, Пострадавшие были госпитализированы.

Розлива топлива из емкости бензовоза не последовало. Аварийные машины полностью перекрыли две полосы из трех. Движение транспорта стало осуществляться только по крайней левой полосе.

ДТП пострадавшие ТиНАО авария бензовоз

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