На западе столицы в ДТП погиб один человек

Фото: Агентство "Москва"

На западе столицы при столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса погиб человек, сообщает Агентство "Москва" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ночь на понедельник, на улице Кубинка водитель иномарки не справился с управлением и на высокой скорости врезался в автобус №732. В результате столкновения водитель машины оказался зажат в салоне, спасателям пришлось вызволять его из искореженного кузова. Мужчина был передан врачам скорой помощи, однако несмотря на их усилия в 0.45 скончался от травм.

В момент ДТП в автобусе было 3 пассажира. Они при столкновении не пострадали и уехали в другом автобусе. Легковушка восстановлению не подлежит, а автобус не пострадал.

В управлении ГИБДД столицы подтвердили информацию и уточнили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.