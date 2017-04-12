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Новости

12 апреля 2017, 20:41

Происшествия

Около 70 человек пострадали в крупной аварии в Гонконге

Фото: AP/Vincent Yu

Не менее 70 человек получили травмы в результате ДТП в Гонконге, сообщает газета South China Morning Post.

Инцидент произошел на шоссе в районе Юэнлун, где столкнулись два двухэтажных автобуса и маршрутное такси.

Пострадавших доставили в больницы, большинство из них получило незначительные ранения. Но одну из пассажирок госпитализировали с переломом обеих ног.

Из-за ДТП в районе образовались заторы.

Полиция проводит медицинское освидетельствование водителей на состояние опьянения и выясняет причины случившегося.

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