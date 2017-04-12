Около 70 человек пострадали в крупной аварии в Гонконге

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Не менее 70 человек получили травмы в результате ДТП в Гонконге, сообщает газета South China Morning Post.
Инцидент произошел на шоссе в районе Юэнлун, где столкнулись два двухэтажных автобуса и маршрутное такси.
Пострадавших доставили в больницы, большинство из них получило незначительные ранения. Но одну из пассажирок госпитализировали с переломом обеих ног.
Из-за ДТП в районе образовались заторы.
Полиция проводит медицинское освидетельствование водителей на состояние опьянения и выясняет причины случившегося.