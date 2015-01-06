На юге столицы иномарка едва не упала в Москву-реку

Несколько серьезных ДТП произошли в столице

На Нагатинской набережной произошло серьезное ДТП, передает телеканал "Москва 24". В результате аварии кроссовер едва не упал в Москва-реку.

По словам очевидцев, водитель по непонятной причине не справился с управлением, выскочил на полосу встречного движения и врезался в столб. Автомобилиста госпитализировали с переломом ребер и черепно-мозговой травмой.

Отметим, что авария также произошла на Волжском бульваре. Водитель такси, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил "Рено". В результате столкновения люди не пострадали. Однако машины получили серьезные повреждения.