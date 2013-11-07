Эквилибрист "Цирка дю Солей" представит в столице шоу о машине времени

17 ноября в "Крокус Сити Холле" состоится шоу звезды "Цирка дю Солей" и знаменитого эквилибриста Анатолия Залевского. Артист впервые представит в России шоу Rizoma. Time. Вместе с труппой из 15 акробатов Залевский расскажет языком тела историю любви, способной остановить время.

По сюжету постановки два инженера создают машину, контролирующую время. Ее главный элемент - безупречно точное механическое сердце. После того, как сердце машины остановило время и познало любовь, она вышла из-под контроля.

"Человек бессознательно движется по заданному замкнутому кругу. Однако, выбрав любовь, он останавливает время и рождается заново. Но для того, чтобы это перерождение состоялось, необходимо приложить множество усилий", - отметил Залевский.

В представлении применяются мобильные декорации, масштабная видеопроекция и яркие световые эффекты.

Анатолий Залевский родился в 1974 году в Бердичеве Житомирской области. С пяти лет он стал заниматься в местной цирковой студии, а затем учился в Киевском эстрадно-цирковом училище. Собственный стиль артист придумал около 15 лет назад. В 1998 году артист получил золотую медаль на Международном фестивале циркового искусства в Париже Mondial du Cirque Demain, а в 1999 году – награду "Золотой клоун" на Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло. Также в 1999 году было презентовано шоу Rizoma – первая версия современной постановки. В 2003 году Залевский открыл собственную студию Rizoma.



Начало - в 19.00, стоимость билетов - от 2000 рублей.