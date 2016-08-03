Вместо самостроя: что появится рядом с метро "Чистые пруды"

Сергей Собянин 3 августа осмотрел ход работ по благоустройству площади Мясницкие Ворота. Он отметил, что на месте незаконно построенных в Москве объектов, снесенных по решению властей, появятся городские площади и общественные пространства. Телеканал "Москва 24" рассказывает, как проходят работы в районе метро "Чистые пруды", и что планируется сделать.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Что было

После 1992 года выход из метро был частично скрыт объектами торговли, а в 2003 году на площади было завершено незаконное строительство двух двухэтажных капитальных торговых павильонов общей площадью 1100 квадратных метров.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Здания были построены прямо на городских коммуникациях: теплосети, водостоке, канализации и кабельных сетях, перекрывая к ним доступ ремонтных и аварийных бригад, а в случае пожара эти объекты нанесли бы ущерб памятнику архитектуры.

9 февраля эти и еще более 90 торговых точек, нелегально построенных в столице, снесли, а в приложении "Активный гражданин" прошел опрос, в ходе которого москвичи высказали около 600 тысяч предложений по благоустройству общественных пространств на месте снесенных объектов самостроя. Самой популярной идеей стало создание парков с растениями и лавочками, но были и более неординарные проекты. Например, на площади Мясницкие ворота предложили организовать шахматный клуб, парковку для велосипедов или столы для настольного тенниса.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Что сейчас

Широкую площадь перед входом в метро уже вымостили гранитом, также будут выглядеть и тротуары. Кроме того, на месте заброшенного газона, со всех сторон окруженного дорогами, делают сквер с пешеходной дорожкой, которая станет продолжением бульвара.

По словам Сергея Собянина, в настоящее время там идет активное строительство и благоустройство площади. Там сделают комфортный переход с Чистопрудного бульвара до Сретенки, работы закончат в течение нескольких недель.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Жительница Москвы Мы действительно очень любим наш район, и все жители ратуют, чтобы было красиво, уютно, комфортно, чтобы людей, которые сюда приезжают, можно было проводить по улицам, чтобы они получили наслаждение и удовольствие.

Мы действительно очень любим наш район, и все жители ратуют, чтобы было красиво, уютно, комфортно, чтобы людей, которые сюда приезжают, можно было проводить по улицам, чтобы они получили наслаждение и удовольствие.

Что будет

Сретенский бульвар свяжут с Чистопрудным, а также с Мясницкой и проспектом Сахарова. Для пешеходов здесь установят 70 уличных фонарей, 15 скамеек и урн, а также поставят так называемые подпорные стенки, на которых можно будет сидеть. Рядом посадят деревья.

Мясницкие ворота и Тургеневскую площадь входят в программу комплексного благоустройства Бульварного кольца. На всем его протяжении расширят тротуары, установят новые остановки и сделают велодорожку. В результате все бульвары соединятся и образуют единый прогулочный парк.