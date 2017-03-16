Фильм Федора Бондарчука "Притяжение" выйдет в Штатах и Великобритании

Кадр из фильма "Притяжение"

Фантастическая картина Федора Бондарчука "Притяжение" выйдет в прокат в конце весны в англоязычных странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совладельца компании Art Pictures Studio Дмитрия Рудовского.

Фильм выйдет в прокат в США, Канаде, Великобритании, Новой Зеландии и Австралии. Специально для этих стран был сделан дубляж. Картина была закуплена 74 странами. Показы уже стартовали в Лаосе, Вьетнаме, странах Балтии, в Южной Корее. В ближайшие месяцы начнется прокат в Германии, Италии, Франции и Японии.

В "Притяжении" снялись Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова. Сюжет фантастического фильма-катастрофы разворачивается в московском районе Чертаново, где был сбит неопознанный объект, имеющий, возможно, внеземное происхождение. В России кассовые сборы приближаются к 1 млрд 100 млн рублей.