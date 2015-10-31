Матч ЧР по футболу между "Зенитом" и "Мордовией" закончился ничьей

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Футболисты петербургского "Зенита" сыграли вничью с саранской "Мордовией" в домашнем матче 14-го тура чемпионата России, сообщает МИА "Россия сегодня".

Матч состоялся в Перетбурге в субботу и закончился нулевой ничьей.

В семи прошедших играх "Мордовия" не смогла одержать ни одной победы. На счету клуба пять поражений и две ничьи. Беспроигрышная серия "сине-бело-голубых" составляет также семь матчей, в которых они одержали две победы, пять ничьих.

В турнирной таблице "Зенит" занимает третье место с 26 очками, у идущего следом "Ростова" – 24 очка и игра в запасе. "Мордовия" с 9 баллами занимает предпоследнюю строчку, опережая на одно очко махачкалинский "Анжи", который провел на один матч меньше.

В следующем туре "Зенит" сыграет на выезде 8 ноября с московским "Локомотивом", а "Мордовия" 6 ноября примет "Анжи".

Напомним, сегодня ЦСКА одержал победу над командой "Уфа". Матч прошел в столице и завершился со счетом 2:0. Столичный клуб занимает первое место в таблице чемпионата России.